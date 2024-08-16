 
الجمعة 2024-08-16 08:34 م
 


تطورات صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة

انتهاء جولة مفاوضات الدوحة وبيان للوسطاء بشأن الخطوات القادمة
انتهاء جولة مفاوضات الدوحة وبيان للوسطاء بشأن الخطوات القادمة




 

الجمعة، 16-08-2024 05:34 م

الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن الجولة الحالية من مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي انعقدت خلال اليومين الأخيرين في العاصمة القطرية الدوحة قد انتهت.


وقال بيان مشترك لقطر وأميركا ومصر، في ختام مفاوضات الدوحة، إن الفرق الفنية ستواصل العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل تنفيذ مقترح قدمته واشنطن يبني على نقاط الاتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق.


وأضاف البيان المشترك للوسطاء إن "كبار المسؤولين من حكوماتنا سيجتمع مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل، آملين في التوصل إلى اتفاق وفقا للشروط المطروحة اليوم".


وبحسب البيان، فإن الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل وحركة حماس اقتراحا يقلص الفجوات ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو/أيار وقرار مجلس الأمن رقم 2735.


وأشار إلى أن اقتراح واشنطن يبني على نقاط الاتفاق بين طرفي المفاوضات بشأن غزة ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق.

gnews

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