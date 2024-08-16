تطورات صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة

وقال بيان مشترك لقطر وأميركا ومصر، في ختام مفاوضات الدوحة، إن الفرق الفنية ستواصل العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل تنفيذ مقترح قدمته واشنطن يبني على نقاط الاتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق.
وأضاف البيان المشترك للوسطاء إن "كبار المسؤولين من حكوماتنا سيجتمع مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل، آملين في التوصل إلى اتفاق وفقا للشروط المطروحة اليوم".
وبحسب البيان، فإن الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل وحركة حماس اقتراحا يقلص الفجوات ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو/أيار وقرار مجلس الأمن رقم 2735.
وأشار إلى أن اقتراح واشنطن يبني على نقاط الاتفاق بين طرفي المفاوضات بشأن غزة ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق.
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