الإثنين 2025-11-10 06:54 م
 

تطورات قضية مقاتلي حركة حماس في رفح

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 10-11-2025 12:57 ص

الوكيل الإخباري-   نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا كبيرة على إسرائيل لحل مسألة مقاتلي حركة حماس في رفح، مشيرًا إلى أن هذه الضغوط قد تدفع تل أبيب إلى إبداء قدر من المرونة في هذا الملف الحساس.

اضافة اعلان


وأضاف المسؤول أن الموقف الأميركي أصبح أكثر وضوحًا خلال الأيام الأخيرة، إذ عبّر مسؤولون في واشنطن عن رغبتهم في التوصل إلى تسوية تتيح إنهاء وجود مسلحي حماس في رفح بوسائل تفاوضية.


وأوضح أن الخطة الأميركية المطروحة تتضمن السماح لعناصر حماس بمغادرة المنطقة بعد تسليم جثة الجندي الإسرائيلي هادار غولدن، كخطوة رمزية نحو التهدئة.


وبحسب المسؤول، فإن المقترح الأميركي يهدف إلى تجربة صيغة يتم بموجبها نزع سلاح مقاتلي حماس والسماح لهم بالمغادرة، في إطار مساعٍ لتجنب عملية عسكرية واسعة النطاق في المدينة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أميركا تلغي أكثر من 1500 رحلة طيران في يوم واحد

عربي ودولي أميركا تلغي أكثر من 1500 رحلة طيران في يوم واحد

ب

تكنولوجيا 7 دعاوى قضائية ضد ChatGPT تتهمه بالتحريض على الانتحار

ي

أخبار محلية "الأردنية لإحياء التراث" تفوز بجائزة دولية

ب

أسواق ومال مؤشر "نيكي" الياباني يرتفع أكثر من 1%

الأكبر في تاريخ الأردن .. توقف تام لخدمة "كليك"

أخبار محلية الأكبر في تاريخ الأردن .. توقف تام لخدمة "كليك"

رئيس هيئة الأركان يتابع التمرين التعبوي "صهيل العاديات"

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان يتابع التمرين التعبوي "صهيل العاديات"

ل

أسواق ومال ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط توقعات بانتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

عربي ودولي خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء السعودية



 
 





الأكثر مشاهدة