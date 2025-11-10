تطورات قضية مقاتلي حركة حماس في رفح

وأضاف المسؤول أن الموقف الأميركي أصبح أكثر وضوحًا خلال الأيام الأخيرة، إذ عبّر مسؤولون في واشنطن عن رغبتهم في التوصل إلى تسوية تتيح إنهاء وجود مسلحي حماس في رفح بوسائل تفاوضية.
وأوضح أن الخطة الأميركية المطروحة تتضمن السماح لعناصر حماس بمغادرة المنطقة بعد تسليم جثة الجندي الإسرائيلي هادار غولدن، كخطوة رمزية نحو التهدئة.
وبحسب المسؤول، فإن المقترح الأميركي يهدف إلى تجربة صيغة يتم بموجبها نزع سلاح مقاتلي حماس والسماح لهم بالمغادرة، في إطار مساعٍ لتجنب عملية عسكرية واسعة النطاق في المدينة.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يواصل خرق اتقاف غزة
-
الجيش الإسرائيلي يبدأ اليوم مناورات عسكرية واسعة بالضفة والأغوار الفلسطينية
-
مركز أميركي: إدخال نحو 670 شاحنة مساعدات يوميا لغزة منذ بدء الاتفاق
-
هآرتس: كوشنر يصل إلى إسرائيل لمتابعة خطة ترامب بشأن غزة
-
الكشف عن تسجيل لمعركة بين جنود إسرائيليين ومقاتلين فلسطينيين يوم 7 أكتوبر
-
إمعان إسرائيلي في قتل الغزيين بسلاح الدواء
-
القسام: مقاتلونا في رفح يدافعون عن أنفسهم ولن يستسلموا أبداً
-
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى