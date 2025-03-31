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"تطور هام" في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس

إسرائيل مستعدة لبدء محادثات غير مباشرة لإنهاء الحرب
إسرائيل مستعدة لبدء محادثات غير مباشرة لإنهاء الحرب
 
الإثنين، 31-03-2025 12:40 ص
الوكيل الإخباري-  صرح مصدر سياسي لصحيفة "إسرائيل هيوم"، الأحد، بأن إسرائيل مستعدة لبدء محادثات غير مباشرة مع حماس لإنهاء الحرب.اضافة اعلان


وقال المصدر إن إسرائيل مستعدة لمناقشة إنهاء الحرب في حال قبلت حركة حماس بمخطط المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. 

وأضاف: "ستوافق إسرائيل على مناقشة القضايا المتعلقة بالمرحلة الثانية، إذا أطلقت حماس سراح النصف الأول من الرهائن في بداية المحادثات والنصف الثاني في نهايتها، كما اقترح المبعوث الأميركي".

 وترفض إسرائيل رفضاقاطعا شروط حماس لإنهاء الحرب، وتتمسك بالمطالب التي طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الكونغرس الصيف الماضي. ومع ذلك، فهذه هي المرة الأولى التي توضح فيها إسرائيل استعدادها للدخول في محادثات لإنهاء الحرب.

ووفقا لخطة ويتكوف، سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين لدى حماس، أحياء وأمواتا، على مرحلتين - الأولى في بداية المحادثات والثانية في نهايتها.

وقد طرح هذا المطلب ويتكوف بعد أن رأى أن تقسيم الصفقة إلى عدة مراحل، كما حدث في المرحلة الأولى، كان يسبب صعوبات وتوترات كثيرة في كل مرحلة تقريبا.

وتوقعت "إسرائيل هيوم" أن تستغرق هذه المحادثات 50 يوما.

سكاي نيوز
 
gnews

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