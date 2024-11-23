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تعطل المولد الكهربائي وشبكة الأوكسجين والمياه في مستشفى كمال عدوان بغزة

آثار الدمار في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة
آثار الدمار في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة
السبت، 23-11-2024 12:42 م
الوكيل الإخباري- أفادت مصادر طبية، ظهر اليوم السبت، بتعطل المولد الكهربائي، وشبكة الأوكسجين والمياه في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بسبب استهدافها بقنابل طائرات الاحتلال المسيّرة، منذ عصر أمس حتى منتصف الليل.اضافة اعلان


وأوضحت المصادر ذاتها، أن الاحتلال استهدف بشكل مباشر وعديد المرات مدخل قسم الاستقبال، والطوارئ، والساحات، ومولدات الكهرباء، وبوابات المستشفى، ما خلّف 12 مصابا بين طبيب، وممرض، وإداري، كانوا داخل قسم الاستقبال والطوارئ.

وأشارت إلى أن هناك 86 مصابا، و8 حالات في العناية المركزة على أجهزة التنفس الاصطناعي، و13 طفلا يتلقون العلاج في قسم الأطفال بالمستشفى، وحالات سوء تغذية للأطفال تصل المستشفى تباعا.

وفا
 
gnews

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