تعطل ثلثي مركبات الدفاع المدني بسبب نفاد الوقود في غزة

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل قوله إن نحو 8 مركبات من أصل 12 مركبة عاملة في قطاع غزة صارت خارج الخدمة، جراء عدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها في الفترة المقبلة.
وشدد على أن "استمرار عرقلة إدخال الوقود ومنع وصوله من شأنه أن يؤدي إلى توقف خدمات الدفاع المدني كليا، الأمر الذي يعني عدم انتشال أي شهداء وجرحى مع تصاعد الحرب منذ استأنفتها القوات الإسرائيلية في 18 مارس/آذار الماضي، بعد هدنة هشة لم تستمر شهرين".
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