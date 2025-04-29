الثلاثاء 2025-04-29 05:44 م
 

تعطل ثلثي مركبات الدفاع المدني بسبب نفاد الوقود في غزة

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 05:40 م
الوكيل الإخباري-   أفاد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة بأن الوقود المخصص لتشغيل مركباته نفد في جنوب القطاع ووسطه، الأمر الذي قد ينذر بكارثة إنسانية في ظل مضي إسرائيل في حرب الإبادة.اضافة اعلان


ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل قوله إن نحو 8 مركبات من أصل 12 مركبة عاملة في قطاع غزة صارت خارج الخدمة، جراء عدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها في الفترة المقبلة.

وشدد على أن "استمرار عرقلة إدخال الوقود ومنع وصوله من شأنه أن يؤدي إلى توقف خدمات الدفاع المدني كليا، الأمر الذي يعني عدم انتشال أي شهداء وجرحى مع تصاعد الحرب منذ استأنفتها القوات الإسرائيلية في 18 مارس/آذار الماضي، بعد هدنة هشة لم تستمر شهرين".
 
gnews

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