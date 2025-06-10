تعطيل الدوام ومنع تجول في نابلس مع بدء عملية عسكرية إسرائيلية

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة القديمة فجر اليوم، ما أدى إلى إصابة نحو 15 فلسطينيًا، بينهم أطفال، بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، بحسب مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، عميد أحمد.
وأشار إلى أن طواقم الإسعاف تعاملت مع الإصابات ميدانيًا، وسط استمرار التوتر في محيط البلدة القديمة.
وبحسب مصادر ، اقتحمت قوات الاحتلال عدة حارات داخل البلدة، من بينها سوق الخان، حيث داهم الجنود منازل ومحال تجارية، وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها، فيما انتشر قناصة الاحتلال على أسطح البنايات بكثافة.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابات وحالات هلع، كما قامت باعتقال واحتجاز عدد من الشبان.
من جهتها، أعلنت مديرية التربية والتعليم في نابلس تعطيل العملية الدراسية وتأجيل الامتحان الموحد في جميع مدارس المديرية إلى يوم الاثنين المقبل، في ظل استمرار العملية العسكرية.
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