تعطيل نظام "جي بي إس" في تل أبيب بعد تسلل مسيّرة من لبنان

من جهتها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن مسيّرتين اخترقتا الأجواء من لبنان، وأسقطت إحداهما ولا يزال البحث جاريا عن الأخرى.
-
أخبار متعلقة
-
دوي صفارات الإنذار لـ25 دقيقة شمال إسرائيل
-
أكثر من مليون إسرائيلي يدخلون الملاجئ
-
مستشفيات شمال غزّة مهدّدة بانهيار كامل
-
بؤرة استعمارية جديدة على أراضي الفلسطينيين جنوب سلفيت
-
صانع خطة الجنرالات: 4 أسباب تستوجب إنهاء حرب إسرائيل بغزة
-
115 شهيدا و487 مصابا في غزة خلال 48 ساعة
-
انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية بطلب من فلسطين
-
النواب الأمريكي يدعو بايدن للضغط من أجل دخول الصحفيين إلى غزة