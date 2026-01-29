تعليق برنامج فرنسي لإجلاء فلسطينيين من غزة بانتظار فتح معبر رفح

وقال الوزير خلال جلسة استجواب للحكومة في مجلس الشيوخ "اضطررنا مؤخرا إلى تعليق التسجيل في برنامج بوز"، مشددا على ضرورة إعادة فتح معبر رفح لاستئناف البرنامج.
