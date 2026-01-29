تعليق برنامج فرنسي لإجلاء فلسطينيين من غزة بانتظار فتح معبر رفح

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء، أن فرنسا علقت، لأسباب لوجستية، تسجيل مواطنين من غزة في برنامج "بوز" (PAUSE)، وهو برنامج طوارئ لاستقبال علماء وفنانين معرضين للخطر.

