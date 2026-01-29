الخميس 2026-01-29 01:08 ص

تعليق برنامج فرنسي لإجلاء فلسطينيين من غزة بانتظار فتح معبر رفح

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء، أن فرنسا علقت، لأسباب لوجستية، تسجيل مواطنين من غزة في برنامج "بوز" (PAUSE)، وهو برنامج طوارئ لاستقبال علماء وفنانين معرضين للخطر.

وقال الوزير خلال جلسة استجواب للحكومة في مجلس الشيوخ "اضطررنا مؤخرا إلى تعليق التسجيل في برنامج بوز"، مشددا على ضرورة إعادة فتح معبر رفح لاستئناف البرنامج.

 
 


