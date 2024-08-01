 
الخميس 2024-08-01 01:13 ص
 
 

تعليمات إسرائيلية بتأمين نتنياهو والوزراء والسفراء تحسبا لرد إيراني

نتنياهو
نتنياهو




 

الخميس، 01-08-2024 12:00 ص

 الوكيل الإخباري - قالت القناة الـ12 إن مدير الشاباك أصدر تعليمات استثنائية بشأن نتنياهو والوزراء استعدادا للرد الإيراني على اغتيال هنية.


كذلك صدرت تعليمات للسفارات الإسرائيلية برفع حالة التأهب والطلب من الدبلوماسيين تجنب الأماكن المزدحمة.

gnews

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