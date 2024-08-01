تعليمات إسرائيلية بتأمين نتنياهو والوزراء والسفراء تحسبا لرد إيراني

كذلك صدرت تعليمات للسفارات الإسرائيلية برفع حالة التأهب والطلب من الدبلوماسيين تجنب الأماكن المزدحمة.
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