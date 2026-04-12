الإثنين 2026-04-13 02:38 ص

تعيين الجنرال رومان غوفمان رسميا رئيسا للموساد الإسرائيلي

تعيين الجنرال رومان غوفمان رسميا رئيسا للموساد الإسرائيلي
تعيين الجنرال رومان غوفمان رسميا رئيسا للموساد الإسرائيلي
 
الأحد، 12-04-2026 11:29 م

الوكيل الإخباري-   أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن الجنرال رومان غوفمان سيتولى رئاسة الموساد مطلع حزيران المقبل، بعد موافقة اللجنة المسؤولة عن التعيينات في المناصب العليا.

اضافة اعلان


وقال المكتب في بيان "وافقت اللجنة الاستشارية للترشيحات للمناصب العليا... هذا المساء على ترشيح الجنرال رومان غوفمان لمنصب رئيس الموساد".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعيين الجنرال رومان غوفمان رسميا رئيسا للموساد الإسرائيلي

الأكثر مشاهدة