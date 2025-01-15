 
الأربعاء 2025-01-15 06:45 م
 

تفاصيل جديدة حول وقف إطلاق النار في غزة

غزة
غزة
الأربعاء، 15-01-2025 05:42 م

الوكيل الإخباري- كشفت القناة الـ 12 العبرية، مساء الاربعاء، عن تفاصيل جديدة في صفقة وقف اطلاق النار وتبادل الاسرى بين الاحتلال الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ووفقا للقناة، سيطلق في المرحلة الأولى من الصفقة، سراح حوالي 1000 معتقل فلسطيني.

ولن يطلق سراح أسرى النخبة من حماس في المرحلة الأولى من الصفقة.

وتتضمن المرحلة الأولى زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة إلى 600 شاحنة يوميا.

وسينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور نيتساريم في المرحلة الأولى من الاتفاق.

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وأضافت، أن الاتفاق ينص على الإفراج عن 3 اسرى باليوم الأول، و4 باليوم السابع، و13 في اليوم الـ14.

 

 
gnews

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