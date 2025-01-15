تفاصيل جديدة حول وقف إطلاق النار في غزة

ووفقا للقناة، سيطلق في المرحلة الأولى من الصفقة، سراح حوالي 1000 معتقل فلسطيني.
ولن يطلق سراح أسرى النخبة من حماس في المرحلة الأولى من الصفقة.
وتتضمن المرحلة الأولى زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة إلى 600 شاحنة يوميا.
وسينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور نيتساريم في المرحلة الأولى من الاتفاق.
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