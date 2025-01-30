تفاصيل عملية تبادل الأسرى الجديدة اليوم الخميس

وتضم القائمة 110 معتقلين، منهم 32 محكومًا بالمؤبد، و48 من ذوي الأحكام العالية، و30 طفلًا.
ووفقًا لمؤسسات معنية بشؤون الأسرى، فإن استقبال الدفعة الثالثة من الأسرى في المرحلة الأولى سيكون في منطقة "الردانة" برام الله، ومن المتوقع أن يكون ذلك في منتصف النهار.
وسلّمت حركة حماس مساء الأربعاء قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين سيجري الإفراج عنهم يوم الخميس.
وصرّح مصدر في الحركة في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية قائلًا: "سلمنا الوسطاء قائمة الأسرى الذين من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم يوم الخميس"، مضيفًا أنه "سيجري إطلاق سراح كل من أربيل يهود (29 عامًا)، وجام بيرغر (19 عامًا)، وجادي موزيس (80 عامًا)".
ونوه المصدر إلى أنه مقابل المجندة أغام بيرغر، ستُطلق إسرائيل سراح 30 أسيرًا فلسطينيًا من ذوي الأحكام المؤبدة والمتهمين بقتل إسرائيليين، بالإضافة إلى 20 أسيرًا آخرين محكومين بمدد مختلفة.
فيما ستعمل إسرائيل على تحرير 30 قاصرًا فلسطينيًا وامرأة من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح أربيل يهود.
أما جادي موزيس فسيتم إطلاق سراح 30 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 27 أسيرًا يقضون أحكامًا بمدد مختلفة، وثلاثة آخرون محكومون بالمؤبد، مقابل إطلاق سراحه، وفقًا للمصدر الفلسطيني المطلع على عملية التفاوض غير المباشرة بين إسرائيل وحماس.
وتعد عملية إطلاق سراح الأسرى جزءًا من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي أوقف الحرب في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح العشرات من الأسرى المحتجزين في القطاع ومئات الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.
ويأتي الإعلان عن الجولة الجديدة من تبادل الأسرى والسجناء في الوقت الذي يتدفق فيه مئات الآلاف من الأشخاص في غزة نحو شمال القطاع الذي دمرته الحرب للعودة إلى ما تبقى من منازلهم، بعدما أمرتهم إسرائيل بإخلاء المنطقة في وقت سابق في إطار حربها ضد حماس.
وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 19 يناير الجاري، فإن المرحلة الأولى تستمر لمدة 42 يومًا، يتم خلالها التفاوض على مرحلتين إضافيتين، وذلك بوساطة مصرية وقطرية، وبدعم من الولايات المتحدة.
سكاي نيوز
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