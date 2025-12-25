الخميس 2025-12-25 09:59 ص

تفاهمات بين أميركا والوسطاء لفتح معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح
الخميس، 25-12-2025 09:14 ص
الوكيل الإخباري-    بقيت مسألة إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر، والمقررة ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر والمدمّر، معلقة رغم دعوات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية.اضافة اعلان


لكن هيئة البث الإسرائيلية أفادت  بأن تفاهمات بين أمريكا والوسطاء قضت بفتح معبر رفح في الاتجاهين، وذلك بعدما أبلغ المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الوسطاء بموعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في قطاع غزة المدمر.
 
 


