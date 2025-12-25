تفاهمات بين أميركا والوسطاء لفتح معبر رفح

لكن هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن تفاهمات بين أمريكا والوسطاء قضت بفتح معبر رفح في الاتجاهين، وذلك بعدما أبلغ المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الوسطاء بموعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في قطاع غزة المدمر.
