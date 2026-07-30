تقدم نحو اتفاق لنزع سلاح حماس في قطاع غزة

08:42 م

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر مطلعة على المحادثات مع الوسطاء في القاهرة الخميس بتحقيق تقدم نحو التوصل الى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس في غزة، في إطار وقف إطلاق النار مع إسرائيل برعاية أميركية. اضافة اعلان





وبينما أكد مصدر في حركة حماس أنها في انتظار ردّ إسرائيل على تعديلات طرحتها، شدد مصدر إسرائيلي على التمسك بنزع "كامل" لسلاح الحركة.



ويعد السلاح من المسائل الشائكة في إطار بنود اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في القطاع الفلسطيني منذ 10 تشرين الأول. وبموجب خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمؤلفة من 20 بندا، من المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، نزع سلاح حماس والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية.



ونصت الخطة كذلك على أن تتولى لجنة تكنوقراط فلسطينية مسؤولية إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية.



وقال مصدر دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه "نواصل دفع خريطة طريق التنفيذ التي تقدم مسارا متوازنا للمضي قدما، مع سحب كل السلاح وبدء انتقال تدريجي للمسؤوليات لتسليم السلطة الكاملة إلى الحكومة التكنوقراطية".



وشدد المصدر على أنه لن تكون "ثمة استثناءات لأسلحة معينة أو لأشخاص معينين. سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد"، موضحا أن خريطة الطريق ستُنشئ "آلية لإزالة كل الأنفاق ومستودعات الأسلحة وأي منشآت لتصنيع الأسلحة".



أضاف "ستكون كل الأسلحة، الثقيلة والخفيفة، تحت السيطرة الكاملة للجنة الوطنية لإدارة غزة، بالتنسيق مع، وبدعم من، قوة الاستقرار الدولية" التي من المقرر أن تعمل تحت إشراف مجلس السلام الذي يرأسه ترامب.



ولفت المصدر الى أن آلية تحقق ستضمن التزام كل طرف بتعهداته بموجب الخطة.



من جهته، قال مصدر في حماس مطلع على المفاوضات "ننتظر الرد الإسرائيلي على التعديلات التي سلمناها للوسطاء مؤخرا، والتي تضمنت صيغة توافقية خصوصا حول البندين الخامس والثامن".



وأوضح أنه في شأن البند الثامن المتعلق بالسلاح "تم حذف بعض النقاط ووضع بدائل مع تفاهم واسع على تعريف السلاح الثقيل، ووضع صيغة تؤكد على مضمون فكرة حصر وتخزين السلاح الثقيل والانسحاب الإسرائيلي بالتزامن".



وتابع "قدمنا اقتراحات ومقاربات بشأن البند الخامس المتعلق بموظفي غزة".



من جهته، قال مصدر سياسي إسرائيلي إن المقترحات لا تلبّي "بشكل مرضٍ" مطالب إسرائيل.





