تقرير: خليل الحية وخالد مشعل يتنافسان على رئاسة المكتب السياسي لحركة "حماس"

الوكيل الإخباري- كشف تقرير لصحيفة "الأخبار" اللبنانية أن حركة "حماس" تجري انتخاباتها الداخلية في ظل ظروف استثنائية وشديدة الحساسية، فرضتها تداعيات سنوات الإبادة الثلاث التي طالت قطاع غزة.



وفي هذا السياق، يتم حاليا التمهيد لاختيار رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة، حيث ينحصر التنافس على المنصب، وفقاً لمصادر "حماس"، بين القياديين خليل الحية (المسؤول الجديد للحركة في غزة) وخالد مشعل (المسؤول الجديد لساحة الخارج).

وأوضحت المصادر أن قطاع غزة حسم بالفعل اختيار مسؤول آخر للإقليم كبديل عن الحية، في حال فاز الأخير برئاسة المكتب السياسي.



وتأتي هذه الانتخابات في ظل استثنائي، إذ فقدت غزة تأثيرها في التوازنات الداخلية للحركة بعد اغتيال كبار قادة "القسام" التاريخيين الذين كانت ترجح أصواتهم كفة الميزان، وذلك بعد أن كانت قد سيطرت على الثقل السياسي للحركة خلال السنوات الماضية.