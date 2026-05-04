تقرير: خليل الحية وخالد مشعل يتنافسان على رئاسة المكتب السياسي لحركة "حماس"

وفي هذا السياق، يتم حاليا التمهيد لاختيار رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة، حيث ينحصر التنافس على المنصب، وفقاً لمصادر "حماس"، بين القياديين خليل الحية (المسؤول الجديد للحركة في غزة) وخالد مشعل (المسؤول الجديد لساحة الخارج).
وأوضحت المصادر أن قطاع غزة حسم بالفعل اختيار مسؤول آخر للإقليم كبديل عن الحية، في حال فاز الأخير برئاسة المكتب السياسي.
وتأتي هذه الانتخابات في ظل استثنائي، إذ فقدت غزة تأثيرها في التوازنات الداخلية للحركة بعد اغتيال كبار قادة "القسام" التاريخيين الذين كانت ترجح أصواتهم كفة الميزان، وذلك بعد أن كانت قد سيطرت على الثقل السياسي للحركة خلال السنوات الماضية.
وستكون القيادة الجديدة المنتظرة معنية باتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل غزة، وتموضع حماس في ظل الحرب على إيران ومحور المقاومة، إضافة إلى ملف نزع السلاح ومحاولات نتنياهو لإحياء مشروع التهجير. وتواصل الحركة المناورة تجاه الضغوط الأميركية الرامية إلى انتزاع أوراق قوتها، دون ضمان تحقيق مطالبها، وعلى رأسها الانسحاب الإسرائيلي من غزة.
-
أخبار متعلقة
-
محافظة القدس تحذّر من دعوات تحريضية لاقتحام المسجد الأقصى
-
شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلس
-
قاتل ابنه في فلسطين يسلم نفسه للأجهزة الأمنية - صورة
-
فلسطين .. أب يقتل ابنه بطريقة مروعة ويلقي به في منطقة مهجورة
-
شهيد برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة
-
رويترز: الولايات المتحدة ستغلق مركزها الرئيسي في غزة مع تعثر خطة ترامب
-
الأمم المتحدة تكشف توسع الاحتلال الإسرائيلي بغزة
-
رويترز: الولايات المتحدة ستغلق مركزها الرئيسي في غزة