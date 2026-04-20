تقرير دولي: 71 مليار دولار تكلفة التعافي وإعادة إعمار غزة

الوكيل الإخباري- أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، أن تكلفة التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة تقدر بنحو 71.4 مليار دولار أميركي، بسبب الدمار الواسع الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ تشرين الأول 2023.

اضافة اعلان