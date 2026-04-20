الإثنين 2026-04-20 10:57 م

تقرير دولي: 71 مليار دولار تكلفة التعافي وإعادة إعمار غزة

غزة
 
الوكيل الإخباري-    أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، أن تكلفة التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة تقدر بنحو 71.4 مليار دولار أميركي، بسبب الدمار الواسع الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ تشرين الأول 2023.

اضافة اعلان


وذكرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك اليوم، نقله مركز أخبار الأمم المتحدة، أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة تقدر بنحو 71.4 مليار دولار أميركي على مدى العقد المقبل، بما في ذلك 26.3 مليار دولار مطلوبة في الأشهر 18 الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ودعم الانتعاش الاقتصادي.

 
 


أحدث الأخبار

توقيع اتفاقية بين القوات المسلحة ومفوضية الاتحاد الأوروبي

أخبار محلية توقيع اتفاقية بين القوات المسلحة ومفوضية الاتحاد الأوروبي

دائرة الأحوال المدنية والجوازات

أخبار محلية "الأحوال المدنية": 74 ألف حالة زواج مقابل 23,705 حالات طلاق في 2025

ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع التكنولوجيا

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

مركز زها الثقافي

أخبار محلية "زها الثقافي" ينظم مبادرة لتعزيز الشوارع الآمنة للأطفال

3 شهيدات بينهن صحفية وطفلة بقصف إسرائيلي على غزة

فلسطين تقرير دولي: 71 مليار دولار تكلفة التعافي وإعادة إعمار غزة

وزارة البيئة

أخبار محلية إطلاق نظام التفتيش الإلكتروني لتعزيز الرقابة البيئية

قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر الخلايلة والسواعير وزنون والطيب والحنيطي

أخبار محلية العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر الخلايلة والسواعير وزنون والطيب والحنيطي



 
 






الأكثر مشاهدة

 