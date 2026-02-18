الأربعاء 2026-02-18 10:20 ص

تقرير طبي يكشف تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لنتنياهو

الأربعاء، 18-02-2026 09:28 ص
الوكيل الإخباري-   نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بياناً حول الإجراءات الطبية التي خضع لها والفحوصات الأخيرة التي أجراها.اضافة اعلان


وأوضح التقرير أنه، خلافاً لما تردد من شائعات، فإن نتنياهو لا يعاني من سرطان البروستاتا، لكنه لا يزال يواجه التهاباً في المسالك البولية عقب عملية جراحية.

وورد في الوثيقة، الموقعة من قبل عدد من الأطباء، أن نتنياهو يتمتع بصحة جيدة، وأن مستويات السكر في الدم والكوليسترول وضغط الدم لديه ضمن المعدلات الطبيعية، وأن الفحوصات المخبرية الشاملة، بما فيها تعداد الدم ووظائف الكبد والكلى والإلكتروليتات، جاءت كلها ضمن الحدود الطبيعية.

ويتضمن التقرير أيضاً تفاصيل عملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب التي خضع لها نتنياهو في يوليو 2023، مع التأكيد على أنه يخضع لمتابعة قلبية منتظمة منذ ذلك الحين.

ويشير التقرير كذلك إلى أن نتنياهو خضع في أبريل 2024 لعملية جراحية لإصلاح فتق أربي أيمن. وقبل إجراء العملية، كشف فحص التصوير المقطعي لكامل الجسم عن تضخم في البروستاتا ووجود حصوات صغيرة في المثانة، إلى جانب حالة انسدادية في المثانة.

ويذكر التقرير أيضاً أن نتنياهو يخضع لفحوص تنظير القولون بشكل منتظم وفقاً للإجراءات الطبية القياسية الهادفة إلى الكشف المبكر عن أي نموات قد تكون ما قبل سرطانية في القولون، وقد جاءت نتيجة آخر فحص له طبيعية.

كما يفصل التقرير عملية استئصال غدة البروستاتا التي خضع لها في 29 ديسمبر من العام الماضي، حيث أشار الأطباء إلى أن الاستئصال تم باستخدام تقنية الليزر، وأن الغدة كانت حميدة وغير سرطانية. ومع ذلك، لا يزال يعاني من التهاب في المسالك البولية لم يُشفَ بعد بشكل كامل، ويواصل تلقي العلاج بالمضادات الحيوية.

وأكد نتنياهو بدوره أن المشكلة التي عانى منها في غدة البروستاتا كانت حميدة، ولا علاقة لها بأي إصابة سرطانية.

