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تقرير عبري: نتنياهو يعد سموتريتش باستئناف الحرب بعد هدنة غزة

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أرشيفية
 
الإثنين، 14-07-2025 12:57 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت "قناة 12" العبرية أن بنيامين نتنياهو وعد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش باستئناف الحرب ضد حماس في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي يجري التفاوض بشأنه في الدوحة.

وبحسب تقرير القناة، قال نتنياهو لسموتريتش خلال اجتماعات عقدت مؤخرا: "بعد الهدنة سنقوم بنقل السكان في القطاع إلى الجنوب وفرض حصار على شمالي غزة".

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ويطالب سموتريتش بضمانات من رئيس الوزراء بأن يتم استئناف الحرب في غزة بكامل قوتها بعد انتهاء وقف إطلاق النار، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

 

RT

 
 
gnews

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