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تقرير فلسطيني: إسرائيل دمرت 5 آلاف منشأة سياحية في غزة

مباني مدمرة في قطاع غزة
مباني مدمرة في قطاع غزة
الخميس، 26-09-2024 01:19 م
الوكيل الإخباري-  أفاد تقرير فلسطيني رسمي، الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي دمر نحو 5 آلاف منشأة سياحية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.اضافة اعلان


وبحسب تقرير مشترك للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة السياحة، فإن التقديرات “تشير إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تسبب في تدمير معظم المنشآت السياحية بصورة كلية أو جزئية”.

ولفت إلى “تدمير 4992 منشأة تعمل في نشاط السياحة، منها 3450 منشأة في نشاط المطاعم وتقديم المشروبات، والتي تشكل 69.1 بالمئة من المنشآت السياحية في القطاع غزة، و921 منشآت في الأنشطة الإبداعية والفنون، والتي تشكل 18.4 بالمئة من المنشآت”.

وأكد التقرير أن “العدوان الإسرائيلي دمر 182 منشأة في صناعة وبيع منتجات الحرف اليدوية والهدايا التذكارية، و173 منشأة في أنشطة الفنادق”.

ولفت إلى أن “15265 عاملا فقدوا وظائفهم في نشاط السياحة”.
 
gnews

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