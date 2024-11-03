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تقرير يكشف تقديرات إسرائيل لعدد أسراها الأحياء في غزة

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 03-11-2024 01:08 م

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الأحد، بأن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن 50 أسيرا إسرائيليا من بين الـ101 المحتجزين في غزة قتلوا، ما يعنى أن 51 أسيرا فقط يرجح أنهم على قيد الحياة.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل لم تعلن رسميا عن وفاتهم حتى الآن لأن تحديد الوفاة يتطلب أدلة علمية قاطعة لا وجود لها حاليا.

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يأتي تقرير "يسرائيل هيوم" فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في سبتمبر الماضي، في مراجعة أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، إن نصف الأسرى على قيد الحياة.


ولفتت الصحيفة في هذا الصدد إلى أن الرقم الدقيق الذي استند إليه نتنياهو تنشره هي لأول مرة، ويستخدم أيضا كقاعدة بيانات لمختلف الأطراف في إسرائيل التي تتعامل مع قضية الأسرى.

 

RT

 
gnews

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