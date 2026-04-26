تقليص أيام الدراسة في مدارس "الأونروا" بالضفة بسبب الأزمة المالية

وأوضحت الوكالة، في بيان، أن القرار يأتي ضمن حزمة إجراءات تشمل أقاليمها الخمسة، وتهدف إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين.
وأضافت أنها قررت أيضًا خفض دوام موظفيها بنسبة 20%، بما يشمل القطاع التعليمي، وبما يضمن الحد الأدنى من استمرارية العملية التعليمية.
وأكدت "الأونروا" أن هذه الإجراءات مؤقتة ومحددة بسقف زمني حتى نهاية العام الجاري، مشددة على مواصلة جهودها لتفادي أي انقطاع في خدماتها الحيوية.
