تمديد ساعات اقتحام المستوطنين للأقصى في رمضان

المسجد الأقصى
 
الوكيل الإخباري-   قررت الشرطة الإسرائيلية تمديد ساعات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان، وسط تحذيرات فلسطينية من تداعيات القرار على الأوضاع في مدينة القدس.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن قائد الشرطة في القدس، أبشالوم فيلد، اتخذ قرارا يقضي بتوسيع فترة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بساعة إضافية يوميا خلال شهر رمضان، بحيث تبدأ الاقتحامات الساعة 06:30 صباحا بدلا من 07:00، وتمتد حتى الساعة 11:30 بدلا من 11:00، ليصل إجمالي فترة الاقتحامات إلى 5 ساعات يوميا بدلا من أربع.

ويأتي القرار في ظل أجواء مشحونة تشهدها المدينة المقدسة، ومع تصاعد دعوات جماعات "الهيكل" المتطرفة لتكثيف الاقتحامات وأداء طقوس تلمودية داخل باحات الأقصى، في انتهاك واضح للوضع التاريخي والقانوني القائم.

 
 


