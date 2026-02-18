تمديد ساعات اقتحام المستوطنين للأقصى في رمضان

الوكيل الإخباري- قررت الشرطة الإسرائيلية تمديد ساعات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان، وسط تحذيرات فلسطينية من تداعيات القرار على الأوضاع في مدينة القدس.

