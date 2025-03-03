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تنديد عربي وتحذير أوروبي من وقف المساعدات لغزة

شاحنة تحمل مساعدات تتحرك في رفح جنوبي قطاع غزة
شاحنة تحمل مساعدات تتحرك في رفح جنوبي قطاع غزة
الإثنين، 03-03-2025 07:04 ص
الوكيل الإخباري-   نددت دول عربية بقرار إسرائيل وقف المساعدات إلى غزة، وفقًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، في حين شجب الاتحاد الأوروبي رفض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقترح تمديد المرحلة الأولى، معتبرًا ذلك خرقًا للاتفاق.اضافة اعلان


وحذر الاتحاد الأوروبي من أن قرار إسرائيل منع دخول جميع المساعدات الإنسانية قد يؤدي إلى عواقب إنسانية خطيرة.

وعند منتصف ليلة السبت، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة رسميًا، والتي استغرقت 42 يومًا، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب، وسط عراقيل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

الجزيرة
 
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