تنويه بشأن عمل معبر الكرامة

06:39 م

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الوكيل الإخباري- اعلنت الادارة العامة للمعابر و الحدود الفلسطينية بأن معبر الكرامة سيعمل يوم غدا الثلاثاء الموافق 17-09-2024 من الساعة الثامنة صباحاً و حتى الساعة الخامسة مساءً في كلا الاتجاهين . اضافة اعلان



وفي حال حدوث اي تعديل على ساعات عمل المعبر ، سيتم الاعلان عبر وسائل الاعلام الرسمية .