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تنويه بشأن عمل معبر الكرامة

معبر الكرامة
معبر الكرامة
الإثنين، 16-09-2024 06:39 م
الوكيل الإخباري-   اعلنت الادارة العامة للمعابر و الحدود  الفلسطينية بأن معبر الكرامة سيعمل يوم غدا الثلاثاء الموافق 17-09-2024 من الساعة الثامنة صباحاً و حتى الساعة الخامسة مساءً في كلا الاتجاهين . اضافة اعلان

وفي حال حدوث اي تعديل على ساعات عمل المعبر ، سيتم الاعلان عبر وسائل الاعلام الرسمية .
 
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