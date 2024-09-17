تنويه بشأن عمل معبر الكرامة

الوكيل الإخباري- اعلنت الادارة العامة للمعابر و الحدود الفلسطينية بأن معبر الكرامة سيعمل يوم غدا الأربعاء الموافق 18-09-2024 من الساعة الثامنة صباحاً و حتى الساعة الخامسة مساءً في كلا الاتجاهين .

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