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تنويه بشأن عمل معبر الكرامة

معبر الكرامة
معبر الكرامة
الثلاثاء، 17-09-2024 05:54 م

الوكيل الإخباري-   اعلنت الادارة العامة للمعابر و الحدود  الفلسطينية بأن معبر الكرامة سيعمل يوم غدا الأربعاء الموافق 18-09-2024 من الساعة الثامنة صباحاً و حتى الساعة الخامسة مساءً في كلا الاتجاهين .

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وفي حال حدوث أي تعديل على ساعات عمل المعبر ، سيتم الاعلان عبر وسائل الاعلام الرسمية .

 
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