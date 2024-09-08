تنويه من المعابر الفلسطينيّة حول إعادة فتح معبر الكرامة

وبحسب الوكالة الفلسطينية للأنباء أوضح مهنا أنّ المعبر سيكون متاحًا لحركة المسافرين فقط، وسيبقى مغلقًا أمام دخول الشاحنات التجارية، على حدّ قوله.
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