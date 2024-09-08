تنويه من المعابر الفلسطينيّة حول إعادة فتح معبر الكرامة

10:33 م

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الوكيل الإخباري- قال المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينيّة، نظمي مهنّا، إنه سيتم إعادة فتح معبر الكرامة غدًا الاثنين، عند الساعة 10:00 صباحًا. اضافة اعلان





وبحسب الوكالة الفلسطينية للأنباء أوضح مهنا أنّ المعبر سيكون متاحًا لحركة المسافرين فقط، وسيبقى مغلقًا أمام دخول الشاحنات التجارية، على حدّ قوله.