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تنويه من المعابر الفلسطينيّة حول إعادة فتح معبر الكرامة

معبر الكرامة
معبر الكرامة
الأحد، 08-09-2024 10:33 م
الوكيل الإخباري-   قال المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينيّة، نظمي مهنّا، إنه سيتم إعادة فتح معبر الكرامة غدًا الاثنين، عند الساعة 10:00 صباحًا.اضافة اعلان


وبحسب  الوكالة الفلسطينية للأنباء أوضح مهنا  أنّ المعبر سيكون متاحًا لحركة المسافرين فقط، وسيبقى مغلقًا أمام دخول الشاحنات التجارية، على حدّ قوله. 
 
gnews

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