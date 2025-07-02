الأربعاء 2025-07-02 04:24 ص
 

تهديدات إسرائيلية لغزة في حال عدم التوصل لوقف إطلاق النار

تهديدات إسرائيلية لغزة في حال عدم التوصل لوقف إطلاق النار
غزة
 
الأربعاء، 02-07-2025 04:00 ص

الوكيل الإخباري-   نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي "إذا لم يكن هناك تحرك نحو صفقة فلن يكون لدينا خيار آخر وسيتحول كل شيء في غزة إلى رماد".

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وأضاف "إذا لم يكن هناك تحرك نحو صفقة فسنفعل بمدينة غزة ومخيمات المنطقة الوسطى ما فعلناه برفح".

 
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