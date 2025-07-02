تهديدات إسرائيلية لغزة في حال عدم التوصل لوقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي "إذا لم يكن هناك تحرك نحو صفقة فلن يكون لدينا خيار آخر وسيتحول كل شيء في غزة إلى رماد".

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