تواصل الرفض والاستنكار الدولي لمقترح ترامب بشأن غزة

وفيما يلي أحدث ردود الأفعال على مقترح ترامب:
الأمم المتحدة
أكدت الأمم المتحدة رفضها لخطة ترامب، قائلة إن "أي تهجير قسري للناس يعادل التطهير العرقي".
ونقل ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن الأخير قوله: "عند البحث عن حلول، يجب ألا نزيد المشكلة سوءًا".
وأضاف دوجاريك: "من الضروري أن نلتزم بأساسيات القانون الدولي، ومن المهم تجنب أي شكل من أشكال التطهير العرقي"، وذلك بعد أن تم سؤاله عن خطة ترامب الخاصة بغزة. وأكد دوجاريك أن غوتيريش سيؤكد التزام الأمم المتحدة بحل الدولتين.
ألمانيا
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن السلام في الشرق الأوسط يتطلب حلاً تفاوضيًا قائمًا على مبدأ الدولتين.
وقالت إن غزة، كما هو الحال مع الضفة الغربية والقدس الشرقية، "أراض فلسطينية"، محذرة من أن طرد المدنيين بالقوة يعد انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي، ويؤدي إلى نشر المزيد من الكراهية.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع يعارضون باستمرار المستوطنات الإسرائيلية.
فرنسا
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، أن التهجير القسري للفلسطينيين من غزة يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، ويمثل عائقًا أمام تحقيق حل الدولتين.
وأضافت أن مستقبل غزة يجب أن يكون جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية تحت رعاية السلطة الفلسطينية، محذرة من زعزعة استقرار المنطقة إذا تم تنفيذ مخططات ترامب.
بريطانيا
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الفلسطينيين في غزة يجب أن يُسمح لهم بالعودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم.
وشدد في تصريحاته أمام مجلس العموم البريطاني على ضرورة دعم المجتمع الدولي للفلسطينيين في هذه الجهود ضمن إطار حل الدولتين.
إسبانيا
رفض وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بشدة فكرة السيطرة الأمريكية على غزة، وقال إن "غزة هي أرض الفلسطينيين، ويجب أن يبقوا فيها".
وأكد على التزام إسبانيا بدعم إقامة دولة فلسطينية مستقبلية تشمل غزة كجزء من أراضيها.
بولندا
شدد نائب وزير الخارجية البولندي أندريه شاينا على أهمية مشاركة الفلسطينيين في عملية السلام ودعمه لحل الدولتين.
وقال: "كما في حالة أوكرانيا، حيث نقول إنه لا يمكن اتخاذ قرارات بشأنها دون الأوكرانيين، فإن الأمر نفسه ينطبق على فلسطين. لا يمكن اتخاذ قرارات بشأن فلسطين دون الفلسطينيين".
سلوفينيا
انتقدت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون مخططات ترامب لغزة، ووصفتها بأنها تعكس جهلًا عميقًا بتاريخ الشعب الفلسطيني.
وأكدت في تصريحات صحفية خلال زيارة للبنان أن هذه المقترحات قد تزيد من الاضطرابات والعنف، مشيرة إلى رفض الفلسطينيين التام لفكرة التهجير القسري من وطنهم.
اسكتلندا
وصف رئيس وزراء اسكتلندا جون سويني أي حديث عن تهجير الفلسطينيين بأنه "غير مقبول وخطير".
وشدد على أن معاناة الفلسطينيين في غزة لا يجب أن تتفاقم من خلال خطط التهجير، خاصة بعد الأشهر العصيبة التي شهدت تصاعد العنف وخسائر كبيرة في الأرواح.
بلجيكا
أكدت وزارة الخارجية البلجيكية عبر منصة "إكس" أن التهجير القسري للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي.
وأوضحت أن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب الالتزام الكامل بالقانون الدولي وتنفيذ حل الدولتين.
كما أعربت بلجيكا عن دعمها لجهود الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
سويسرا
صرّحت وزارة الخارجية السويسرية بأنها تتابع عن كثب تصريحات الحكومات الأجنبية، خصوصًا الإدارة الأمريكية الجديدة، فيما يخص القضايا الدولية.
وقالت الوزارة إن موقف سويسرا من حل الدولتين معروف وتم التعبير عنه مرارًا وتكرارًا.
كولومبيا
انتقد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بشدة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة.
وقال بيترو في منشور على منصة "إكس": "سيبدؤون أسوأ الحروب، وذلك لأنهم يعتبرون أنفسهم شعب الله، ولكن شعب الله ليسوا من البيض الأمريكيين أو الإسرائيليين، فشعب الله هم البشرية".
إيران
ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية الخميس ما وصفته بخطة "صادمة" قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على غزة و"تهجير" الفلسطينيين قسرًا من القطاع.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن "خطة إخلاء غزة وتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا إلى دول مجاورة تُعد استمرارًا لخطة الكيان الصهيوني الهادفة إلى إبادة الأمة الفلسطينية بالكامل، وهي مرفوضة ومدانة بشكل قاطع".
ماليزيا
وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان إن أي مقترح للتهجير القسري للفلسطينيين سيشكل تطهيرًا عرقيًا وانتهاكًا للقانون الدولي، معتبرة أن مثل هذه الأعمال غير الإنسانية تمثل تطهيرًا عرقيًا وتشكل انتهاكات واضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وتابعت الوزارة أنها تدعم حل الدولتين باعتباره الطريق إلى السلام والاستقرار الدائمين.
الكونغرس الأمريكي
انتقد عضوان بالكونغرس الأمريكي مخططات ترامب للاستيلاء على قطاع غزة، لكونها تهدد أمن الولايات المتحدة وتعرض جنودها للخطر.
وقال السيناتور الجمهوري بمجلس الشيوخ راند بول عبر منصة "إكس" إن السعي لتحقيق السلام يجب أن يكون بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأضاف: "ظننت أننا صوتنا لصالح مبدأ أميركا أولًا (الذي اتخذه ترامب شعارًا لحملته الانتخابية). ليس لنا مصلحة في الانخراط في مغامرة احتلال أخرى تهدر مواردنا وتُسفك دماء جنودنا".
من جانبه، اعتبر النائب الديمقراطي بمجلس النواب بيت أغويلار أن مخططات ترامب لغزة "ليست استراتيجية مدروسة".
وقال للصحفيين: "من الواضح جدًا أن ما تحدث عنه الرئيس سيجعل بلدنا أقل أمانًا. غزو القوات الأمريكية لغزة لن يجعل الأمريكيين أكثر أمانًا، بل سيجعلهم هدفًا".
وسخر أغويلار من خطة ترامب قائلًا: "سأخمن تخمينًا جريئًا: خطط الرئيس تشمل فنادق ومنتجعات وكازينوهات. هذه هي طبيعته، لكن هذا ليس استراتيجيا من شأنه حماية أمن الأمريكيين أو تقليل نفقات وزارة الدفاع".
الجزيرة
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