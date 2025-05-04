توتر أمني في إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ من اليمن

12:13 م

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الوكيل الإخباري- تشهد إسرائيل حالة من الاستنفار الأمني بعد إعلان جماعة الحوثي في اليمن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في مدينة يافا المحتلة. اضافة اعلان





وقال الناطق العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان متلفز، إن "العملية تأتي في إطار دعم الشعب الفلسطيني"، محذرًا شركات الطيران العالمية من التوجه إلى المطار باعتباره "غير آمن".



وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد مشاورات أمنية عاجلة صباح اليوم، عقب فشل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية في اعتراض الصاروخ اليمني.



وكالات