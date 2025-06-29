توجيهات جديدة من وزارة التربية الفلسطينية بخصوص التوجيهي في القطاع

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم الأحد، البدء بالتحضيرات الفعلية لعقد امتحان الثانوية العامة في قطاع غزة، وذلك وفقًا لقرار لجنة الامتحانات العامة.





اضافة اعلان