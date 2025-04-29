الثلاثاء 2025-04-29 10:50 م
 

تورك يدعو لتحرك دولي لمنع كارثة في غزة

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 09:59 م

الوكيل الإخباري-   دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، إلى تحرك دولي لمنع كارثة في غزة، حيث الوضع في القطاع يصل إلى مستويات حرجة غير مسبوقة.

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وحذر تورك، في بيان صحفي، من أن خطة إسرائيل المعلنة لتصنيف رفح جنوب غزة "منطقة إنسانية" ستجبر النازحين الفلسطينيين على النزوح لتلقي المساعدات، مما سيحرم الفئات الضعيفة- بمن فيهم المرضى والجرحى والمعاقون- من الوصول إلى الغذاء، مما سيفاقم الأزمة الإنسانية.


وفي غضون ذلك، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية استهداف المواقع التي لجأ إليها المدنيون، مستهدفةً المناطق السكنية ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية الحيوية للعمليات الإنسانية، مثل شاحنات المياه ومعدات الحفر.


وشدد تورك على أن مثل هذه الأعمال تعيق جهود الإغاثة، وتؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية العامة، وتؤخر عمليات الإنقاذ، مما يزيد من خطر تعرض المدنيين للخطر.


وأعلن المفوض السامي أن الكارثة الإنسانية في غزة قد تتفاقم إلى ما هو أبعد مما شهدناه حتى الآن.

 
gnews

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