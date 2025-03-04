توضيحات لحماس بشأن ترتيبات إدارة غزة

واضاف "لا نريد أن نكون جزءا من الترتيبات الإدارية في غزة طالما تتم بتوافق وطني".
وبين "لن نكون عائقا أمام أي ترتيبات في غزة طالما تحظى بالتوافق الوطني".
وتابع "قادرون على التوصل لمقاربة توافق فلسطيني بدعم عربي".
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