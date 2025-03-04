 
الثلاثاء 2025-03-04 01:12 ص
 

توضيحات لحماس بشأن ترتيبات إدارة غزة

حماس
حماس
الثلاثاء، 04-03-2025 12:36 ص

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم "وافقنا على تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة لا تتضمن الحركة".

اضافة اعلان


واضاف "لا نريد أن نكون جزءا من الترتيبات الإدارية في غزة طالما تتم بتوافق وطني".


وبين "لن نكون عائقا أمام أي ترتيبات في غزة طالما تحظى بالتوافق الوطني".


وتابع "قادرون على التوصل لمقاربة توافق فلسطيني بدعم عربي".

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

وظائف وظائف حكومية شاغرة ومدعوون لاجراء المقابلات الشخصية - أسماء

نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: تفجيرات البيجر أدت إلى إسقاط نظام الأسد

حماس

فلسطين توضيحات لحماس بشأن ترتيبات إدارة غزة

المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف

عربي ودولي الخارجية الأميركية: ويتكوف سيزور الشرق الأوسط لبحث اتفاق غزة

جامعة الدول العربية

عربي ودولي الاجتماع الوزاري التحضيري يناقش البيان الختامي للقمة العربية الطارئة

وزارة الداخلية

أخبار محلية وزير الداخلية: تخصيص 3.7 مليون دينار لتطوير مركز جابر

ارشيفية

أسواق ومال انخفاض المؤشرات الأميركية بشكل كبير

الكرملين: لا يوجد خطة سلام بشأن أوكرانيا خلال المحادثات مع واشنطن

عربي ودولي الكرملين: لا يوجد خطة سلام بشأن أوكرانيا خلال المحادثات مع واشنطن



 




الأكثر مشاهدة