توضيحات لحماس بشأن ترتيبات إدارة غزة

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم "وافقنا على تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة لا تتضمن الحركة".

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واضاف "لا نريد أن نكون جزءا من الترتيبات الإدارية في غزة طالما تتم بتوافق وطني".



وبين "لن نكون عائقا أمام أي ترتيبات في غزة طالما تحظى بالتوافق الوطني".