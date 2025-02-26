توقعات بإفراج الاحتلال عن 590 إلى 594 أسيرا من غزة

من جهتها، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنها تسلمت قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم الليلة.
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