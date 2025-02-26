توقعات بإفراج الاحتلال عن 590 إلى 594 أسيرا من غزة

07:09 م

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الوكيل الإخباري- قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني إنه من المتوقع الإفراج الليلة عن 590 إلى 594 أسيرا من قطاع غزة، وتجري الاستعدادات لاستقبالهم. اضافة اعلان





من جهتها، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنها تسلمت قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم الليلة.