توقعات بارتفاع كبير لأعداد شهداء المجزرة خلال الساعات القادمة

الوكيل الإخباري- قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة ان جيش الاحتلال كان يعلم بأن المدرسة تؤوي نازحين.



وأضاف ان الاحتلال كانت لديه نية مبيتة لقصف هذه المنطقة.



وبين انه يتوقع ارتفاع أعداد الشهداء بشكل كبير جدا خلال الساعات القادمة.