 
السبت 2024-08-10 08:47 ص
 
 

توقعات بارتفاع كبير لأعداد شهداء المجزرة خلال الساعات القادمة

غزة
غزة




 

السبت، 10-08-2024 08:27 ص

الوكيل الإخباري-  قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة ان جيش الاحتلال كان يعلم بأن المدرسة تؤوي نازحين.


وأضاف ان الاحتلال كانت لديه نية مبيتة لقصف هذه المنطقة.


وبين انه يتوقع ارتفاع أعداد الشهداء بشكل كبير جدا خلال الساعات القادمة.


وأضاف "نجد صعوبة بالغة في نقل جثامين الشهداء وأشلاء الجرحى المقطعة"، وان "الطواقم الطبية لا تستطيع التعامل مع ضحايا المجزرة نظرا لبشاعتها".

gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال

فلسطين زوارق جيش الاحتلال تقصف شاطئ مخيم النصيرات وسط غزة

ذهب

اقتصاد محلي بزيادة 40 قرشا.. ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

محتجون يهاجمون قوات الشرطة في روثرهام

عربي ودولي أول تعليق من الملك تشارلز على أعمال الشغب في بريطانيا

الارصاد : ارتفاع على درجات الحرارة الاحد

الطقس الارصاد : ارتفاع على درجات الحرارة بهذا الموعد

غزة

فلسطين توقعات بارتفاع كبير لأعداد شهداء المجزرة خلال الساعات القادمة

العاصمة عمان

الطقس حالة الطقس في المملكة يوم الاحد

غزة

فلسطين مجزرة جديدة وسط غزة

صورة لمباني سكنية في مدينة عمان

الطقس اجواء صيفية عادية في المملكة اليوم





 


 



الأكثر مشاهدة