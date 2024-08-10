توقعات بارتفاع كبير لأعداد شهداء المجزرة خلال الساعات القادمة

وأضاف ان الاحتلال كانت لديه نية مبيتة لقصف هذه المنطقة.
وبين انه يتوقع ارتفاع أعداد الشهداء بشكل كبير جدا خلال الساعات القادمة.
وأضاف "نجد صعوبة بالغة في نقل جثامين الشهداء وأشلاء الجرحى المقطعة"، وان "الطواقم الطبية لا تستطيع التعامل مع ضحايا المجزرة نظرا لبشاعتها".
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