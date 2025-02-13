 
الخميس 2025-02-13 01:54 ص
 

توقعات بدخول وقود ومعدات طبية لغزة بشكل عاجل

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 13-02-2025 01:40 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن منظمات دولية يتوقع لها أن تدخل اليوم الخميس وقودا ومعدات طبية تحتاجها غزة بشكل عاجل.اضافة اعلان


وأضافت القناة أنه من المحتمل الموافقة على إدخال المساكن المؤقتة مما يسمح بإتمام تبادل الأسرى.
 
gnews

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