توقع وصول 8 أطفال خدّج إلى غزة عبر معبر رفح بعد علاجهم خارج القطاع

بوابة معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة
الوكيل الإخباري-   توقّعت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، وصول 8 من الأطفال الخدّج إلى القطاع خلال الساعات المقبلة عبر معبر رفح البري، برفقة طواقم تمريضية أشرفت على رعايتهم طوال فترة علاجهم خارج غزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن هؤلاء الأطفال كانوا ضمن الحالات التي تم إجلاؤها من حضّانات الأطفال في مجمع الشفاء الطبي مع بداية العدوان على القطاع، في ظل ظروف صحية بالغة الخطورة.

 
 


