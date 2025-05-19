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توقف المستشفى الإندونيسي عن العمل بعد استهداف المولدات الكهربائية

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 19-05-2025 11:38 م
الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الصحة في غزة، يوم الاثنين، انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع، عقب استهداف قوات الاحتلال مولداته الكهربائية.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي، أن استهداف المولدات أدى إلى توقف المستشفى الإندونيسي عن العمل كلياً، محذرة من أن تدمير المولدات في المستشفيات يمثل ضربة قاصمة لعصب الخدمة الصحية ويهدد بتوقف عمل المرافق الصحية الحيوية في القطاع بشكل تام.

وشددت الوزارة على أنها تنظر بخطورة بالغة إلى ما وصفتها بالإجراءات الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد المستشفيات، محذرة من تداعيات إنسانية كارثية إذا ما استمر استهداف البنية التحتية للقطاع الصحي في غزة.
 
gnews

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