 
الأحد 2024-09-22 09:40 م
 
 

توقف خدمات الإنترنت في خان يونس ودير البلح

منازل مدمرة في قطاع غزة
غزة
الأحد، 22-09-2024 07:57 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، توقف خدمات الإنترنت في خان يونس ودير البلح.اضافة اعلان


وأشارت الشركة في بيان مقتضب لها، الأحد، أن السبب جاء نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية

أخبار محلية الخارجية : لا زال العمل مستمرا للافراج عن المعتقلين النعيمات والعودات

صورة من اللقاء

خاص بالوكيل بعد ظهوره الصادم .. ايعاز حكومي بشأن حسين دعيبس !

مستشفيات في شمال إسرائيل

فلسطين الاحتلال يأمر مستشفياته في الشمال بالعمل من منشآت آمنة

تبديل وحدات الإنارة وتركيب أخرى موفرة للطاقة

أخبار محلية بلدية الكرك تواصل تبديل وحدات الإنارة وتركيب أخرى موفرة للطاقة

منازل مدمرة في قطاع غزة

فلسطين توقف خدمات الإنترنت في خان يونس ودير البلح

قصف عنيف على غزة

فلسطين 6 شهداء في قصف صهيوني على رفح ودير البلح

محطة محروقات

اقتصاد محلي ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميًا

اللواء عبيدالله المعايطة

أخبار محلية المعايطة يوعز بالتحقيق في الفيديو المتداول لتجاوزات أثناء إلقاء القبض على أحد الاشخاص



 


الأكثر مشاهدة