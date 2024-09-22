توقف خدمات الإنترنت في خان يونس ودير البلح

وأشارت الشركة في بيان مقتضب لها، الأحد، أن السبب جاء نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يأمر مستشفياته في الشمال بالعمل من منشآت آمنة
-
6 شهداء في قصف صهيوني على رفح ودير البلح
-
نتنياهو : إن لم يفهم "الحزب" الرسالة فأعدكم بأنه سيفهمها
-
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
-
6 شهداء في قصف للاحتلال على رفح ودير البلح
-
القسام تستهدف قوة صهيونية بعبوة شديدة الانفجار شرق رفح
-
إصابات بالاختناق لطلبة مدرستي "الأونروا" في مخيم الجلزون برام الله
-
7 شهداء بقصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين غربي غزة