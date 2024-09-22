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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، توقف خدمات الإنترنت في خان يونس ودير البلح. اضافة اعلان





وأشارت الشركة في بيان مقتضب لها، الأحد، أن السبب جاء نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.