توقف خدمات دفاع مدني غزة

وأوضحت المديرية في تصريح صحفي، أنه في المحافظات الجنوبية "الوسطى، وخانيونس، ورفح"، توقفت عن العمل 3 مركبات إطفاء من أصل 6، و 4 مركبات إسعاف من أصل 6 كانت تقدم خدماتها الإنسانية لآلاف الفلسطينيين.
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