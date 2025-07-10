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توقف خدمات دفاع مدني غزة

غزة
غزة
 
الخميس، 10-07-2025 05:16 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، عن توقف جميع مركباتها عن تقديم الخدمات الإنسانية في محافظتي "غزة والشمال"، باستثناء مركبة إطفاء واحدة، لعدم توفر قطع الغيار والصيانة اللازمة لإصلاحها.

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وأوضحت المديرية في تصريح صحفي، أنه في المحافظات الجنوبية "الوسطى، وخانيونس، ورفح"، توقفت عن العمل 3 مركبات إطفاء من أصل 6، و 4 مركبات إسعاف من أصل 6 كانت تقدم خدماتها الإنسانية لآلاف الفلسطينيين.

 
 
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