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توقف محطة الصرف الصحي المركزية وسط قطاع غزة

محطة صرف صحي في غزة
محطة صرف صحي في غزة
الخميس، 19-09-2024 07:26 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية الزوايدة (وسط قطاع غزة) -صباح اليوم الخميس- عن خروج محطة ضخ الصرف الصحي المركزية عن الخدمة بسبب عدم توفر قطع الغيار اللازمة للصيانة.

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وأشارت البلدية إلى أن ذلك أدى لإغلاق الشوارع ودخول مياه الصرف الصحي خيام النازحين.


وقد دعت البلدية المنظمات المعنية لتقديم المساعدة لإيقاف ما وصفتها بالكارثة.

 
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