توقف محطة الصرف الصحي المركزية وسط قطاع غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية الزوايدة (وسط قطاع غزة) -صباح اليوم الخميس- عن خروج محطة ضخ الصرف الصحي المركزية عن الخدمة بسبب عدم توفر قطع الغيار اللازمة للصيانة.

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وأشارت البلدية إلى أن ذلك أدى لإغلاق الشوارع ودخول مياه الصرف الصحي خيام النازحين.