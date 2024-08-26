10:49 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية دير البلح توقف مستشفى شهداء الأقصى عن العمل بعد أمر إسرائيلي بإخلاء المنطقة التي تضم المستشفى. اضافة اعلان





ويعد شهداء الأقصى المستشفى الوحيد الذي يقدم الخدمة لأكثر من مليون من سكان وسط القطاع، فضلا عن النازحين من أماكن أخرى.



وقد طالبت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بضرورة حماية المستشفى والمرضى والكوادر الصحية فيه.

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