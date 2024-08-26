توقف مستشفى شهداء الأقصى عن العمل

ويعد شهداء الأقصى المستشفى الوحيد الذي يقدم الخدمة لأكثر من مليون من سكان وسط القطاع، فضلا عن النازحين من أماكن أخرى.
وقد طالبت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بضرورة حماية المستشفى والمرضى والكوادر الصحية فيه.
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