ثلاثة شهداء خلال حصار الاحتلال منزلا في قباطية جنوب جنين

الوكيل الإخباري- استشهد ثلاثة شبان، ظهر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قباطية جنوب جنين. اضافة اعلان





وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة قباطية في وقت سابق من اليوم، وحاصرت منزلا في البلدة، وقصفته بالقذائف، قبل أن تعتلي سطحه، وتسحب جثامين الشهداء الثلاثة، وإخراجهم من المنزل المحاصر .



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة، بعد اكتشاف قوات خاصة بالقرب من مدرسة عزت أبو الرب، حيث أطلقت النار وصواريخ "الانيرجا" تجاه المنزل المحاصر.



وذكر شهود عيان، أن طواقم الإسعاف نقلت إصابة لشاب بالكتف من محيط المدارس، بالقرب من المنزل المحاصر.



وأشاروا إلى أن حالة من الهلع الشديد في صفوف طلبة مدرستي أبو الرب وقباطية، بسبب اطلاق الرصاص الكثيف، ومحاصرتهم في المنطقة المستهدفة.



وأضافوا، أن جنود الاحتلال منعوا طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المنزل المحاصر، واعتلوا سطح أحد المنازل، وأجروا عمليات تفتيش، ثم فجروا قنبلة في المكان. كما أطلقوا الغاز السام المسيل للدموع تجاه عدد من الصحفيين المتواجدين للتغطية.



وفا