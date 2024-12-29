ثلاثة شهداء في غارة الاحتلال على منزل بغزة

الوكيل الإخباري- استشهد ثلاثة فلسطينيين وأُصيب آخرون، مساء السبت، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل شمال غرب مدينة غزة.

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وأفاد مراسل "وفا" باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال، في غارة شنتها طائرات الاحتلال على منزل في شارع النفق شمال غرب مدينة غزة، وجرى نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.



وذكرت مصادر أن المنزل الذي تعرض للقصف يعود إلى عائلة خضير.