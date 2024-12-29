ثلاثة شهداء في غارة الاحتلال على منزل بغزة

وأفاد مراسل "وفا" باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال، في غارة شنتها طائرات الاحتلال على منزل في شارع النفق شمال غرب مدينة غزة، وجرى نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.
وذكرت مصادر أن المنزل الذي تعرض للقصف يعود إلى عائلة خضير.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,484 فلسطينياً، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,090 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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