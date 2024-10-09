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ثلاثة شهداء وجرحى في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات

آثار القصف على منطقة النصيرات في غزة
آثار القصف على منطقة النصيرات في غزة
الأربعاء، 09-10-2024 10:13 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الصاروخي خيمة تؤوي نازحين لعائلة أبو عبيد شمال غرب المخيم.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 41,965 شهيدا، و97,590 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.

وفا
 
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