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ثلاثة شهداء ومصابون في قصف الاحتلال شرق رفح وخان يونس

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 23-12-2024 01:46 م
الوكيل الإخباري-  استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون، ظهر اليوم الاثنين، في قصف طائرات الاحتلال الحربية شرق مدينتي رفح وخان يونس، جنوب قطاع غزة.اضافة اعلان


ونقلا عن مصادر طبية، استشهد 16 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم، في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة، 14 منهم وسط القطاع، وجنوبه.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 41,965 فلسطينياً وإصابة 97,590 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، والأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة.

وفا
 
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