ثلاث قوافل إنسانية إماراتية جديدة إلى غزة خلال أسبوع

الوكيل الإخباري- تجسيداً لالتزامها الأخوي الراسخ تجاه الشعب الفلسطيني، عززت دولة الإمارات دعمها الإغاثي لقطاع غزة بدفعات جديدة شملت 3 قوافل إنسانية خلال الأسبوع الحالي، القوافل التي انطلقت تحت مظلة عملية "الفارس الشهم 3"، وضمت 42 شاحنة محملة بـ 544 طناً من المساعدات الغذائية والطرود الإيوائية، في خطوة حيوية تستهدف إسناد الغزيين ومساعدتهم على مواجهة الأوضاع الإنسانية الحرجة في القطاع.

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و يكثف فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في مدينة العريش المصرية جهوده عبر المركز اللوجستي المتكامل، لتجهيز وتدفق القوافل الإغاثية إلى قطاع غزة دون انقطاع، وتخضع هذه العمليات لآلية تنظيمية دقيقة تراعي أولويات الاحتياجات الميدانية، بدءاً من فرز المساعدات وتعبئتها، وصولاً إلى شحنها وتحريكها، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه داخل القطاع بكفاءة وسرعة.



ويعمل الفريق بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الرسمية المعنية والجهات الخاصة في جمهورية مصر العربية، الذين يبذلون جهوداً كبيرة في دعم سير عملية "الفارس الشهم 3" وتسهيل حركة المساعدات الإنسانية، بما يسهم في إنجاح هذه المهمة النبيلة واستمرار تدفق الإمدادات الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين.



يمثل هذا التعاون الوثيق عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الإمارات و مصر ، ويجسد حرص البلدين الشقيقين على دعم العمل الإنساني المشترك، وتخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة.



تؤكد هذه التحركات الإغاثية المستمرة لعملية "الفارس الشهم 3" التزام دولة الإمارات التاريخي بدعم الأشقاء في فلسطين، وتعكس المنظومة الإنسانية المتكاملة فلسفة العطاء الراسخة التي تتجلى في الاستجابة العاجلة وتنوع الدعم الإغاثي للمتضررين في أحلك الظروف.