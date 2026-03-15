الإثنين 2026-03-16 06:58 م

جامعة الدول العربية تدين استمرار إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين

الأحد، 15-03-2026 09:59 م

الوكيل الإخباري-   دانت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بأشدّ العبارات استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف أمام المصلين، ومنعهم من إقامة الصلاة والشعائر الدينية فيه، وخصوصًا خلال شهر رمضان المبارك والليالي العشر الأواخر منه؛

واعتبرت هذا الإجراء الاستفزازي انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، واستفزازًا غير مسبوق لمشاعر ملياري مسلم حول العالم، وتقويضًا لحرية العبادة والوصول غير المقيّد إلى أماكن العبادة.

 
 


و

ن

ع

و

ة

ت

و

ن

