جدعون ليفي: إذا كان لأحد ألا ينسى ولا يغفر فهو الفلسطيني

الوكيل الإخباري- انتقد الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي، في صحيفة هآرتس، إجبار تل أبيب مئات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم على ارتداء قمصان بيضاء تحمل "نجمة داود" وشعار "لن ننسى ولن نغفر"، مع ظهورهم راكعين داخل السجن.

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