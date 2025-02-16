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جدعون ليفي: إذا كان لأحد ألا ينسى ولا يغفر فهو الفلسطيني

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الملابس التي ظهر بها الأسرى المفرج عنهم مؤخرا
الأحد، 16-02-2025 08:42 ص

الوكيل الإخباري- انتقد الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي، في صحيفة هآرتس، إجبار تل أبيب مئات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم على ارتداء قمصان بيضاء تحمل "نجمة داود" وشعار "لن ننسى ولن نغفر"، مع ظهورهم راكعين داخل السجن.

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واعتبر ليفي أن إسرائيل سعت لتحويل الأسرى إلى "لافتات دعائية متحركة للصهيونية في أكثر صورها انحطاطا".

 
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