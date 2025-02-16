جدعون ليفي: إذا كان لأحد ألا ينسى ولا يغفر فهو الفلسطيني

واعتبر ليفي أن إسرائيل سعت لتحويل الأسرى إلى "لافتات دعائية متحركة للصهيونية في أكثر صورها انحطاطا".
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