جدل في إسرائيل بعد تصريحات ترامب بشأن إنهاء حرب غزة

الوكيل الإخباري- تناول الإعلام الإسرائيلي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية إنهاء الحرب في غزة وما أثاره من جدل، مع بروز تصريحات تحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إنهاء الحرب وإصرار بعض وزرائه على استمرارها.

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