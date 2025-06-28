السبت 2025-06-28 11:23 ص
 

جدل في إسرائيل بعد تصريحات ترامب بشأن إنهاء حرب غزة

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أرشيفية
 
السبت، 28-06-2025 08:39 ص

الوكيل الإخباري- تناول الإعلام الإسرائيلي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية إنهاء الحرب في غزة وما أثاره من جدل، مع بروز تصريحات تحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إنهاء الحرب وإصرار بعض وزرائه على استمرارها.

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بالمقابل ركز محللون على الثمن الذي تدفعه إسرائيل بسبب استمرار الحرب في غزة.

 
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