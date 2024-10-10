جريحان في عملية طعن بحيفا وإحباط هجوم في تل أبيب

12:31 م

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الوكيل الإخباري- أكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة شخصين بجروح خطيرة في حادث طعن جنوبي حيفا ونقلهما للمستشفى. اضافة اعلان





من جانب آخر، أعلنت الشرطة الإسرائيلية والشاباك إحباط هجوم قالا إنه كان يستهدف مجمع عزرائيلي التجاري في مدينة تل أبيب واعتقال 5 أشخاص.



وكالات