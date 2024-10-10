جريحان في عملية طعن بحيفا وإحباط هجوم في تل أبيب

من جانب آخر، أعلنت الشرطة الإسرائيلية والشاباك إحباط هجوم قالا إنه كان يستهدف مجمع عزرائيلي التجاري في مدينة تل أبيب واعتقال 5 أشخاص.
وكالات
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