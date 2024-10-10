 
الخميس 2024-10-10 01:00 م
 

جريحان في عملية طعن بحيفا وإحباط هجوم في تل أبيب

من مكان تنفيذ عملية الطعن
من مكان تنفيذ عملية الطعن
الخميس، 10-10-2024 12:31 م
الوكيل الإخباري-  أكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة شخصين بجروح خطيرة في حادث طعن جنوبي حيفا ونقلهما للمستشفى.اضافة اعلان


من جانب آخر، أعلنت الشرطة الإسرائيلية والشاباك إحباط هجوم قالا إنه كان يستهدف مجمع عزرائيلي التجاري في مدينة تل أبيب واعتقال 5 أشخاص.

وكالات
 
gnews

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